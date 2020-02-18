У Кременчуці біля зупинки застрелили чоловіка: поліція показала шокуючі кадри

У Кременчуці біля зупинки сталася стрілянина, внаслідок якої від отриманих поранень помер чоловік.

Інцидент стався 18 лютого близько 15:00, повідомляється на сайті поліції Полтавської області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Місце події pl.npu.gov.ua

"Невідомий вистрілив у бік іншого чоловіка недалеко від зупинки громадського транспорту. Пораненого каретою екстреної медицини доставили в лікарню. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося. Чоловік, 1986 року народження, помер у лікарні", – уточнили в поліції.

Момент стрільби в Кременчуці pl.npu.gov.ua

Правоохоронці протягом кількох годин затримали підозрюваного в нападі. Ним виявився чоловік 1988 року народження.

Поліція затримала підозрюваного pl.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК. Передбачене статтею покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці січня в Харкові сталася перестрілка з вибухами.

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