У колекторів стріляють, кидають гранати і б'ють: як українці рятуються від кредиторів

Українці стали вдаватися до крайніх заходів, щоб захистити себе від колекторів. Одні кидають гранати, інші стріляють. Юристи кажуть, що якщо в Україні не ухвалять нормальний закон про колекторів, де пропишуть їх права й обов'язки, то подібних випадків може бути більше.

Детальніше про те, до чого призвела відсутність чітких правил на ринку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Літня жінка прострелила ногу колектору?

У Миколаєві трапився безпрецедентний випадок. 64-річна жінка прострелила ногу представнику банку, який прийшов відбирати у неї житло за борги.

Пенсіонерка живе в старому будинку novosti-n.org

Як з'ясувалося, кредит на квартиру в старому будинку за адресою вул. Корабелів, 11 жінка взяла ще у 2005 році. Але виплатити борг так і не змогла через кризу і стрибок готівкового курсу долара. Житло перейшло "до рук" уже іншого банку. Й одного дня до неї навідалися представники фінустанови з охороною. Вони мали намір зайти до квартири і нібито подивитися, у якому стані вона перебуває.

У цей час господиня відкрила вікно і вистрілила з пневматичного пістолета "Флобер". У результаті поранила одного з чоловіків у ногу.

Як розповіла сусідка жінки, вранці на подвір'я прийшли шестеро осіб, які спробували відкрити замок у дверях. Пенсіонерка у вікно їм сказала, щоб вони йшли геть і викликала поліцію. Але чоловіки не реагували. "Це жінка похилого віку. Який пістолет? Ні в кого вона не стріляла. Та й навряд чи у неї є борги, бо живе в старому будинку", – дивується сусідка. Щоправда, "представники банку" вже не вперше навідувалися до жінки.

"Представник банку" запевняє, що йому прострелили ногу Нацполіція

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Жінці загрожує від 3 до 7 років. Зараз ведеться слідство, але пенсіонерку не затримували.

Кинув гранату і втратив квартиру

Інший випадок трапився торік у Києві на Оболоні. Там двоє колекторів прийшли до боржника, але господар квартири кинув у них гранату. У результаті один із чоловіків був поранений, втратив частину руки.

"Річ у тому, що власник квартири кинув гранату на сходову клітку. Якби він зробив це в квартирі, то його дії ще можна було б трактувати як самооборону. Однак у цьому випадку боржник не лише втратив житло, а ще й сів до в'язниці", – розповідає юрист Олексій Сіяніца.

Господар квартири кинув гранату в колекторів Еспресо

Щоправда, і поранений колектор зараз побоюється ходити до боржників, а також не хоче займатися цією діяльністю.

Крім цього, минулого року в Одесі боржник відкрив стрілянину з мисливської рушниці по колекторах. Вони зайшли на подвір’я його будинку. Про це господареві повідомив сусід. Чоловік виглянув у вікно і побачив, що непрохані гості ламають замки в дверях. Він попросив їх припинити, але ті його не послухалися.

Господар будинку тричі викликав поліцію, але правоохоронці не поспішали. Тоді він зробив два попереджувальні постріли з рушниці. Суд закрив справу проти боржника, вважаючи, що це була самооборона.

Колектори

Антиколектори беруть дорого

Юристи кажуть, що у людей, які заборгували банкам, просто не залишилося іншого виходу, як братися за зброю.

"Людей довгий час тероризують. Нескінченно дзвонять, погрожують їм та їхнім дітям, викладають фото в інтернет, пишуть друзям і родичам. У результаті людина і роботу втрачає, адже керівнику не потрібні такі проблеми, і з родичами свариться. Боржника доводять до такого стану, що він уже готовий на крайні заходи", – говорить Сіяніца.

На фоні колекторського свавілля народжується й інший бізнес. Тепер так звані антиколектори створюють свої групи, які аналогічним силовий способом захищають житло. Нещодавно в столиці на Героїв Сталінграда поліція штурмувала квартиру і затримала 17 чоловіків, які увійшли туди та робили вигляд, що дивляться телевізор. Господиня помешкання заявила, що почула шум у коридорі, двері відчинилися – і до приміщення вбігло два десятки спортсменів. Вони виштовхали жінку з донькою у коридор.

Штурм квартири на Героїв Сталінграда в Києві, правоохоронці затримали 17 колекторів Нацполіція

Як стало відомо від наших джерел, поліцію викликала одна антиколекторська група, яку найняли для захисту нерухомості.

"Щоправда, послуги таких антиколекторів дуже дорогі. Вони дивляться, якого класу квартира, який борг, і виставляють свою ціну. Вона може бути від декількох сотень доларів за виїзд, до тисяч доларів за охорону і роботу їхніх юристів", – пояснює один із адвокатів. Дозволити собі такі послуги може далеко не кожен боржник за іпотекою.

Потрібно ухвалювати закон про колекторів

Правозахисник Іван Ліберман вважає, що Україні потрібен закон про колекторів, який би чітко обмежував рамки їхньої діяльності.

Колектори

"Багато банків не хочуть возитися з проблемними кредитами і передають їх на відкуп стороннім компаніям, які діють від імені фінустанови. Ті можуть ходити до суду, писати листи, а можуть навідатися до боржника додому й написати щось на його дверях. Часто вони переходять усі межі, вдаються до погроз, бійок, захоплення квартир, хоча не мають на це права. Приходять до боржників на роботу, пишуть йому в соцмережах, ганьблять його. Останнім часом вони почали діяти все агресивніше", – говорить юрист.

Ми вже писали про те, як колектори захопили квартиру киянки, де вона жила з двома неповнолітніми дітьми. Ці юристи зареєстрували до її житла сторонніх людей, які влаштовують там п'янки. Вони зіпсували їй речі, пропалили матрац, вкрали цінності. І лише через декілька місяців їй повернули одяг та речі у жахливому стані.

За словами Лібермана, найчастіше у таких випадках поліція не діє.

"Вони приїжджають на виклик, фіксують і кажуть, мовляв, а що ми можемо вдіяти. Найчастіше ця людина дійсно не може заплатити гроші, тому що їй уже накрутили такі відсотки, що три кредити можна було взяти. Боржник доведений до крайнощів і хапається за зброю. І таких випадків може бути все більше й більше", – говорить він.

Ще один адвокат Віктор Шевченко теж вважає, що давно час ухвалити закон щодо колекторів.

"Там потрібно обмежити їхню діяльність. Вони можуть вирішувати питання у судах, зустрічатися із боржниками й обговорювати шляхи того, як ті будуть віддавати гроші. Але не мають жодного права тиснути морально, використовувати соцмережі, рідних і знайомих, а тим паче загрожувати і ламати двері. Інакше жертв таких воєн буде значно більше", – каже правозахисник.

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