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11 березня • оновлено в 18:44
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У Києві затримано бойовика ІДІЛ. Фото

2.5т
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Служба безпеки України затримала в столиці учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку, на одній зі столичних вулиць, повідомляється на сайті української спецслужби (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

"Іноземець нелегально прибув до України, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності через участь в незаконних збройних формуваннях ІДІЛ", – уточнили в СБУ.

В Україні бойовик приєднався до одного з етнічних угруповань, яке причетне до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Затриманий перебуває під вартою. Прокуратура почала процедуру його екстрадиції.

У Києві затриманий бойовик ІГІЛ

У Києві затриманий бойовик ІГІЛ

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області в листопаді 2019 року було затримано одного з ключових керівників ІДІЛ. Спільну спецоперацію провели Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії, а також Центральне розвідувальне управління США.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Теги
Служба безпеки України ІДІЛ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Боевой побратим Сашка Билого и Зелимхана Хангошвили по Ичкерии? Ну, повезло, чо. Будет сидеть в европейской тюрьме, читать Коран, халяльный крем-марго кушать. А мог бы, как они… того-этого. Так что, думаю, рад сейчас этот бармалей неописуемо.
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