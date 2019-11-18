Вкрали квартир на 96 млн грн: у Києві викрили схему бізнесмена і нотаріуса

Прокуратура №7 в Києві завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння нерухомістю АТ "ВТБ-Банк" на суму понад 96 мільйонів гривень.

Про це в понеділок, 18 листопада, повідомляє пресслужба прокуратури Києва. За версією слідства, директор приватного підприємства спільно з приватним нотаріусом організували схему і заволоділи майном.

Так, нотаріус, діючи за вказівкою організатора злочину, виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна в "ВТБ Банк", а саме 2 нежитлових приміщень у Харкові та 23 квартир у таунхаусі, розташованому в Голосіївському районі Києва.

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На підставі підроблених документів зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об'єктів, завдавши збитків на суму понад 96 млн гривень.

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У ході досудового розслідування на всі об'єкти нерухомості був накладений арешт, і в подальшому, право власності на незаконно відчужені об'єкти повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Дії директора приватного товариства кваліфікували за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з безліччю обтяжуючих обставин.

Обвинувальний акт був направлений до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Нотаріуса ж у зв'язку з переховуванням від правооохоронніх органів оголосили в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція повідомила про підозру колишнім топчиновникам державного "Укргазбанку" за виведення і привласнення 39 млн грн.

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