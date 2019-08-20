За два життя $50 тисяч: розкрито страшне зникнення матері та дочки під Києвом

Підозрювані в убивстві матері та дочки – 53-річної Надії Головач і 31-річної Юлії Зайкової, які зникли під Києвом 17 серпня, затримані.

Ними виявилися 4 особи, серед яких – колишній чоловік Головач, повідомила на своїй сторінці у Facebook прессекретар ГПУ Лариса Сарган.

Вона уточнила, що операцію із затримання зловмисників провела прокуратура Київської області спільно зі співробітниками місцевих управлінь СБУ та Національної поліції.

Надія Головач із донькою Юлією Instagram-аккаунт Надії Головач

"Як з‘ясовано, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив убиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства. Життя двох осіб замовники оцінили у $50 тис!" – написала Сарган.

Раніше OBOZREVATEL писав про подробиці загибелі Головач і Зайкової, а також зв'язувався з колишнім чоловіком Надії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області в м. Бровари п'яний чоловік із сокирою в руках погрожував сусідам і трощив авто. Після цього він з ножем кинувся на патруль поліції.

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