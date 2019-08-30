У Києві силовики нагрянули з обшуками до Аласанії та в НСТУ: що трапилося

У п'ятницю, 30 серпня, Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводять обшуки у будівлі Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Також силовики нагрянули в житло декількох співробітників НСТУ, передає пресслужба ДБР.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що обшуки проходять по шести адресами.

"Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб", – йдеться у повідомленні.

Видання "Детектор медіа" з посиланням на джерело пише, що обшуки також проходять на дому у голови правління НСТУ Зураба Аласанія.

Відзначається, що раніше ДБР проводило розслідування справи про можливу розтрату коштів телерадіокомпанії колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим. При цьому він заявив, що йому нічого не відомо про обшуки та кримінальне провадження, яке розслідує ДБР.

За його словами, є старе кримінальне провадження, відкрите за заявою одного з народних депутатів з групи "Відродження".

"Воно не закрите, але це повна маячня, воно висмоктане з пальця. Він (нардеп - Ред.) скаржився, наприклад, що ми закупили техніку за завищеними цінами. Але все відбувалося по тендерам через Prozorro", - пояснив він.

При цьому відповідальний за безпеку на "Суспільному телебаченну" Володимир Проценко заявив, що в їхній офіс в Києві прийшли з обшуками. Він повідомив, що люди, які не вірвалися не пред'явили постанову суду з дозволом на проведення слідчих дій.

"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім'я Костянтин", – підкреслив Проценко.

З його слів, силовики прийшли в один з офісів бухгалтерії і намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи. При цьому Проценко не знає про обшуки у кого-то з керівництва: "Поки не можу ні підтвердити, ні спростувати".

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