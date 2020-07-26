У Києві поліцейський на Infiniti напав на людей. Відео
На дорозі у Києві помітили "автохама", який рухався смугою для громадського транспорту
Ним виявився співробітник поліції Олександр Бистров
Він напав на водія іншого авто з балончиком, забороненим для використання проти людей
Автомобіль копа – Infiniti Q50 2018 року – не зареєстрований у жодному з реєстрів і належить його мамі
Співробітника поліції помітили у розбірках на дорозі: напав на людей (фото: скриншот відео).
У Києві учасником розбірки на дорозі виявився співробітник Національної поліції Олександр Бистров, якого помітили за кермом "Infiniti ". Він "відзначився" рухом смугою громадського транспорту, агресією, нападом на людей із балончиком, також у нього знайшли зброю.
Про це йдеться у розслідуванні "Bihus.info". Зазначається також, що Бистров, 1992 року народження, є співробітником Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Також повідомляється, що його автомобіль – Infiniti Q50 2018 року – у деклараціях не значиться, навіть більше, він не зареєстрований ні в сервісному центрі МВС, ні в жодному іншому реєстрі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Журналісти дізналися, що поліцейський проживає в новому дорогому ЖК, де володіє квартирою вартістю в 700 тис грн. Водночас автомобіль та гараж у зазначеному ЖК належать матері Бистрова, яка є "скромною пенсіонеркою з податкової з непоганим запасом Infinity".
На водія іншого автомобіля поліцейський напав із газовим балончиком Sabre, який заборонений для використання проти людей. А поліцейські, які зупинили "Infiniti" за рух смугою громадського транспорту, не оштрафували Бистрова та не оглядали його машину.
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