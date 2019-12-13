У Києві накрили контрабанду обладнання для бойових літаків РФ

Служба безпеки України (СБУ) запобігла контрабанду в РФ комплектуючих до військово-транспортним літакам АН-72 і АН-74.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів і погоджень Державної служби експертного контролю, здійснили протиправне оформлення військових авіаагрегатів на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ" (Жуляни).

СБУ накрила контрабанду обладнання для бойових літаків РФ ssu.gov.ua

За інформацією відомства, обладнання планували направити замовникам, які діяли в інтересах Міноборони Росії. Вантаж повинен був надійти в РФ через треті країни.

Під час проведення спецоперації в зоні митного посту аеропорту "Київ", а також обшуків на складах і за місцем проживання фігурантів у Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну та технічну документацію, яка доводить планування протиправних поставок.

СБУ накрила контрабанду обладнання для бойових літаків РФ ssu.gov.ua

Виконавцю угоди повідомлена підозра по ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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