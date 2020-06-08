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8 червня • оновлено в 14:56
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/ Розслідування

У Києві на дорозі виник конфлікт з охоронцем Ляшка: розбиратися буде поліція

1.6т
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У Києві особистий охоронець колишнього нардепа Олега Ляшка Євген Стипанюк погрожував зброєю через конфлікт на дорозі.

Як повідомила в Facebсооk користувачка Alise Kool, інцидент стався 7 червня на вулиці Заболотного.

"Ми з моїм чоловіком рухалися на авто по вул.Заболотного, на відрізку парк Феофанія – Арт Молл. Рухаючись у другому ряду, мали нахабство не пропустити цю особу, яка дуже поспішала. В результаті, даний невідомий обігнав нас і різко загальмував, щоб відбулася зупинка двох авто", – йдеться в повідомленні.

Олег Ляшко і Євген Стипанюк

Олег Ляшко і Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

На записі видно, що двоє чоловіків розмовляють, а після Стипанюк дістає пістолет і відео припинилося. За словами жінки, після події було подано заяву в поліцію.

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Скріншот

Пізніше сам Стипанюк на своїй сторінці в Facebook прокоментував інцидент. З його слів, йому погрожували ножем і обіцяли зарізати.

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

"Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував – впевнений, це теж зафіксували", – написав він.

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

Також Стипанюк додав, що Ляшко ніякого відношення до даної події не має.

Євген Стипанюк

Євген Стипанюк

Facebook \ Євген Стипанюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснардеп Олег Ляшко показово "замурував" двері ресторану "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна Київ
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