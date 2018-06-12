"У інкасаторів стріляли з автоматів": під Києвом влаштували переполох

Жителі Вишгорода в соцмережах повідомили інформацію про напад на інкасаторів. Подія нібито сталося у вівторок вдень, 12 червня. Невідомі в масках нібито влаштували стрілянину з автоматів і зникли, прихопивши з собою значну суму грошей.

Повідомлялися також дані про те, що один з інкасаторів був поранений.

Як повідомив OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУ НП в Київській області Микола Жукович, випадок з "нападом на інкасаторів" - тренування.

"Ніякого нападу не було. Національна поліція України проводить навчання щодо дій поліцейських підрозділів Київщини на виконання введених спеціальних операцій. Для цього обрали місто Вишгород", - розповів Жукович.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася бійка з перестрілкою через забудову на Осокорках.