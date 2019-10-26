У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: подробиці

У Херсоні виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті.

Як повідомили в пресслужбі місцевої поліції, тіло знайшли 26 жовтня близько 13:45.

"Від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті", - інформують правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство". Встановлюються особу загиблої і можливі свідки події.

Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ сколихнуло звіряче вбивство жінки, у якої залишилося двоє дітей. Підозрюється її колишній чоловік.

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