Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 23:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Херсоні знайшли тіло по-звірячому вбитої жінки: подробиці

913 Читати матеріал російською

У Херсоні виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті.

Як повідомили в пресслужбі місцевої поліції, тіло знайшли 26 жовтня близько 13:45.

"Від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті", - інформують правоохоронці.

Новини
У Києві знайшли труп у квартирі: що відомо

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК "Умисне вбивство". Встановлюються особу загиблої і можливі свідки події.

Проводяться першочергові слідчо-розшукові заходи по встановленню злочинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ сколихнуло звіряче вбивство жінки, у якої залишилося двоє дітей. Підозрюється її колишній чоловік.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel