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23 квітня • оновлено в 08:57
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У Харкові зловили "п'яного в м'ясо" священника за кермом

5.9т
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У Харкові 22 квітня п'яний священнослужитель на авто спробував сховатися від погоні поліцейських, але не зміг і в результаті був затриманий.

За порушення прав правоохоронці склали на нього відповідний адмінпротокол. Фото інциденту опубліковані на сторінці "Харків 1654" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним із Отакара", – йдеться в підписі до знімків.

У Харкові священник попався п'яним за кермом

У Харкові священник попався п'яним за кермом

За словами очевидців, священник був "п'яний у м'ясо", насилу стояв на ногах і навіть розмовляти не міг.

У Харкові священник попався п'яним за кермом

У Харкові священник попався п'яним за кермом

"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", – зіронізували автори допису.

У Харкові священник попався п'яним за кермом

У Харкові священник попався п'яним за кермом

Facebook/Харків 1654

У Харкові священник попався п'яним за кермом

У Харкові священник попався п'яним за кермом

Facebook/Харків 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі п'яний водій влаштував смертельну ДТП, внаслідок якої загинула молода пара.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Харків
Теги
Національна поліція України п'яний за кермом
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, а в мясо это как? Как свинья, то есть как к а к о л...)))
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Винчестер Александр
Винчестер Александр
Бачурин Андрей, конечно прав свинорус,нажрался бояры и вперёд монахинь боярить,типичный представитель РПЦ НА ЛЕКСУСЕ.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Винчестер Александр, то есть я был прав...))) Спасибо
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1
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, а в мясо это как? Как свинья, то есть как к а к о л...)))
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