У Харкові 22 квітня п'яний священнослужитель на авто спробував сховатися від погоні поліцейських, але не зміг і в результаті був затриманий.
За порушення прав правоохоронці склали на нього відповідний адмінпротокол. Фото інциденту опубліковані на сторінці "Харків 1654" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним із Отакара", – йдеться в підписі до знімків.
У Харкові священник попався п'яним за кермом
За словами очевидців, священник був "п'яний у м'ясо", насилу стояв на ногах і навіть розмовляти не міг.
У Харкові священник попався п'яним за кермом
"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", – зіронізували автори допису.
У Харкові священник попався п'яним за кермом
Facebook/Харків 1654
У Харкові священник попався п'яним за кермом
Facebook/Харків 1654
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі п'яний водій влаштував смертельну ДТП, внаслідок якої загинула молода пара.
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