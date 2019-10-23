У Харкові збоченець влаштував "шоу" біля дитячого садка: відео 18+

У Харкові місцеві жителі затримали чоловіка, який оголив геніталії біля дитячого садка.

Інцидент трапився на проспекті Тракторобудівників, 136 у вівторок, 22 жовтня. Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС/Харків" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новина до кінця).

"Жителі 607-го мікрорайону застали це непорозуміння, яке показує свій стручок мешканцям дитячого садка", — написано в дописі.

У Харкові місцеві жителі затримали чоловіка, який оголив геніталії біля дитячого садка Telegram-канал "ХС/Харків"

У Харкові затримали збоченця Telegram-канал "ХС/Харків"

На відео видно, що чоловік стоїть біля паркану дитсадка і демонструє перехожим свої статеві органи. Водночас на запитання людей, які його затримали, він відповів, нібито просто читав повідомлення у телефоні.

У Харкові затримали збоченця Telegram-канал "ХС/Харків"

Свідки інциденту викликали поліцію. Там невдовзі повідомили, що інформацію щодо вказаного факту внесено до журналу єдиного обліку звернень і заяв Московського райвідділу. Правоохоронці з'ясовують подробиці того, що трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва чоловік чіплявся до дітей, показуючи свій статевий орган у парку. Свідком інциденту став перехожий, який одразу звернувся до правоохоронців.

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