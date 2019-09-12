Головна Новини
12 вересня • оновлено в 20:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Харкові затримали ймовірного ґвалтівника 12-річної дівчинки

7.1т Читати матеріал російською

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до побиття і зґвалтування 12-річної дівчинки.

Про це повідомив МедіаПорт. Чоловіка доставили у відділення поліції.

Як заявив начальник Головного управління Наполіції в Харківській області Валерій Сокуренко, у затриманого 34-річного чоловіка вилучили мобільний телефон із відеозаписом, що підтверджує його причетність до злочину.

У Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку

У Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку

belnovosti.by

"У нього вилучені в ході проведення невідкладних заходів, слідчо-оперативних дій, докази того, що саме він скоїв цей злочин. Більше того, у нього був вилучений його телефон, на якому ми побачили відео, що він зафільмував свої злочинні дії.

Сьогодні [12 вересня] громадянину буде вручена підозра у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років", – сказав Сокуренко.

Новини
Розбещував дівчинку: на Дніпропетровщині впіймали педофіла

Раніше у мережі з'явилося фото ймовірного злочинця. За інформацією місцевих жителів, це чоловік близько 25 років, зріст – 175 см, був одягнений у синю футболку з зображеним на ній білим півнем.

Ймовірний злочинець

Ймовірний злочинець

"Харків NOW"

Як писав OBOZREVATEL, у Харкові в середу, 11 вересня, біля мікрорайону Горизонт педофіл зґвалтував 12-річну дівчинку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
педофiли зґвалтування Національна поліція України видео
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
0
Смішно
2
Цікаво
15
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
Разорвать подонка. Он выйдет, а девочке психику на всю жизнь сломал. Отдать родственникам девочки и закрыть в камере. Это не человек, еще видео снимал.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Посадить! А прежде чем это сделать, узнать про его родственников и рассказать про это им всем. Чтобы знали, кого вырастили!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel