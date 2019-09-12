У Харкові затримали ймовірного ґвалтівника 12-річної дівчинки

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до побиття і зґвалтування 12-річної дівчинки.
Про це повідомив МедіаПорт. Чоловіка доставили у відділення поліції.
Як заявив начальник Головного управління Наполіції в Харківській області Валерій Сокуренко, у затриманого 34-річного чоловіка вилучили мобільний телефон із відеозаписом, що підтверджує його причетність до злочину.
У Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку
belnovosti.by
"У нього вилучені в ході проведення невідкладних заходів, слідчо-оперативних дій, докази того, що саме він скоїв цей злочин. Більше того, у нього був вилучений його телефон, на якому ми побачили відео, що він зафільмував свої злочинні дії.
Сьогодні [12 вересня] громадянину буде вручена підозра у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років", – сказав Сокуренко.
Раніше у мережі з'явилося фото ймовірного злочинця. За інформацією місцевих жителів, це чоловік близько 25 років, зріст – 175 см, був одягнений у синю футболку з зображеним на ній білим півнем.
Ймовірний злочинець
"Харків NOW"
Як писав OBOZREVATEL, у Харкові в середу, 11 вересня, біля мікрорайону Горизонт педофіл зґвалтував 12-річну дівчинку.
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