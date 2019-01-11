У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі

У Харкові на проспекті Московському, 256 сталося руйнування метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону.

Як інформує прес-служба ГСЧС, в результаті НП, яка сталася близько 19:45, постраждали 3 людини. Рятувальні роботи були завершені до 21:00, до них залучалися 45 працівників і 11 одиниць техніки.

UA Харків передає, що, за словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, усіма постраждалими виявилися жінки. Двоє з них отримали забій спини, ще одна травмувала ніс.

Повідомляється, що причиною обвалу даху стало накопичення великої кількості снігу. Інші подробиці НП встановлюються.

На Сайти Вся (торговому майданчик) біля ст.м. "Імені Масельського" бл. 19:45 через обвал павільйону, что НЕ витримала ваги снігу, постраждало за Попередніми данімі ХОДУ Троє осіб, сообщает УА: Харків pic.twitter.com/Gm4DAWUlak - @XAPKIB (@XAPKIB) 11 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торгових рядів. Причиною став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

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