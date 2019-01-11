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У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі

2.7тЧитати матеріал російською

У Харкові на проспекті Московському, 256 сталося руйнування метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону.

Як інформує прес-служба ГСЧС, в результаті НП, яка сталася близько 19:45, постраждали 3 людини. Рятувальні роботи були завершені до 21:00, до них залучалися 45 працівників і 11 одиниць техніки.

UA Харків передає, що, за словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, усіма постраждалими виявилися жінки. Двоє з них отримали забій спини, ще одна травмувала ніс.

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Повідомляється, що причиною обвалу даху стало накопичення великої кількості снігу. Інші подробиці НП встановлюються.

У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі
У Харкові впав дах торгового павільйону: є постраждалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торгових рядів. Причиною став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

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УкраїнаХарків
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