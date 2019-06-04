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/Розслідування

У Харкові вантажівка протаранила маршрутку: 10 постраждалих

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У Харкові на вулиці Тракторобудівників у вівторок, 4 червня, вантажівка зіткнулася з нелегальною маршруткою.

Директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в міськраді Юрій Сидоренко в Facebook повідомив, що масштабна аварія сталася приблизно о 8:30-8:40 навпроти заправки (щоб подивитися відео з місця ДТП, проскрольте до кінця сторінки).

"Попередньо - близько десяти постраждалих пасажирів. Знову ж попередньо - винен водій вантажівки", - написав він.

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

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Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

Аварія в Харкові

Аварія в Харкові

Юрій Сидоренко, Facebook

"Випереджаючи питання з приводу того, а як нелегал міг виїхати на маршрут - пояснюю. З боку профільного департаменту були численні звернення з цього приводу в транспортну інспекцію, але ніяких адекватних дій з їх боку зроблено не було", - зазначив Сидоренко.

Директор департаменту також уточнив, що стан постраждалих уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві патрульні влаштували жорстке ДТП, в результаті якого троє людей потрапили до лікарні.

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Місце
УкраїнаХарків
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Миллер Катя
Миллер Катя
Огрoмнoе спacи6o всeм тем, кто покaзaл мнe этoт сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁wet06oi Проcто пройдя опpос полyчила пoчти пoлугoдoвую зapплату)) Пользyйтесь, пока ecть вoзмoжность=)
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