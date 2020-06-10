У Харкові спіймали агента армії Росії: фото шпигуна

У Харкові викрили та затримали шпигуна з українським громадянством, який працював на російських окупантів.

Спіймати спільника загарбників вдалося контррозвідці Служби безпеки України, повідомляється на сайті відомства. За їхніми даними, зловмисник був завербований 74-м Розвідувальним центром Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації під час виїзду до країни-агресорки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Затримання російського шпигуна у Харкові Сайт СБУ

"Російські куратори обрали йому псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються на Харківщині. У межах кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил", – сказано у повідомленні.

Затримання російського шпигуна у Харкові Сайт СБУ

Правоохоронці затримали зрадника у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно". У ході затримання та обшуку було вилучено носії інформації з відомостями з обмеженим доступом.

Наразі затриманому спільнику окупантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання російського шпигуна у Харкові Сайт СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня у Харківській області контррозвідники затримали терориста "ДНР". Він нелегально потрапив на Слобажанщину, щоб провідати родичів. Бойовик входив до складу так званого "1 АК ДНР" як член танкового екіпажу.

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