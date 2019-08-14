У Харкові розпочався апеляційний суд у справі Зайцевої: всі подробиці

У Харкові у середу, 14 серпня, розпочався розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Захист Зайцевої заявила, що не згодна з вироком, пише "Медиапорт".

Адвокати вважають, що він ґрунтується не на законі. Вони вимагають пом'якшити покарання з 10 до 5 років позбавлення волі з дворічним позбавленням водійських прав і звільнити від основного покарання із встановленням іспитового терміну.

Також Зайцева просить виплати лише 30% компенсацій постраждалим і сім'ям жертв. Решту 70%, на її думку, повинен заплатити Дронов.

Представниця Зайцевої у суді Юлія Плетньова заявила, що випадок її підзахисної –це урок для всіх водіїв. За її словами, немає такого учасника руху, який би хоч раз не порушував правила дорожнього руху.

Плетньова зазначила, що Зайцева не знімає з себе провини, але несе відповідальність "за перевищення швидкості руху". Вона підкреслила, що це автомобіль Дронова протаранив автомобіль Зайцевої.

Захисник Дронова, згідно з апеляційною скаргою, просить скасувати вирок і припинити провадження у справі. При цьому присутні постраждалі на запитання суду повідомили, що заперечують проти апеляційних скарг.

Близько 11:50 суд почав заслуховувати позицію захисту Дронова. На думку адвоката, у справі були процесуальні порушення, також він попросив долучити до матеріалів справи висновки щодо наркотичного сп'яніння Зайцевої.

Апеляційний суд у справі Зайцевої Медиапорт

Апеляційний суд у справі Зайцевої Медиапорт

Апеляційний суд у справі Зайцевої Медиапорт

Апеляційний суд у справі Зайцевої Медиапорт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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