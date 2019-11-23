У Харкові п'яний водій розбив шість авто: фото і відео страшної аварії

У Харкові на Журавлівці в суботу, 23 листопада, відбулася масштабна ДТП.

Як передають місцеві телеграм-канали, п'яний водій на Skoda розгромив шість автомобілів.

"Першою дісталося BMW. У Audi перебувала дитина, але завдяки дитячому кріслу вона не постраждала", - сказано в повідомленні.

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

ДТП в Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові на Сумській сталася нова "мажорна" ДТП. Audi TT збив на тротуарі чотирьох чоловік.

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