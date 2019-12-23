У Харкові п'яний водій протаранив три авто на місці ДТП: багато поранених. Відео 18+

У Харкові авто збило лікаря "швидкої допомоги", який надавав першу медичну допомогу постраждалим у ДТП.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Харківській області, аварія трапилася в неділю, 22 грудня (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Відомо, що карета "швидкої" і патрульна поліція прибутку на вулицю Клочківська, 190, де зіткнулися Ford Focus і Daewoo Lanos. У ДТП постраждали два 16-річних підлітків.

"Медики почали надавати постраждалим першу медичну допомогу. У цей момент з-за рогу вилетів Volkswagen Touareg і врізався в припаркований Daewoo Lanos, який в свою чергу збив медпрацівника. Хлопець зараз у важкому стані в лікарні невідкладної допомоги", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Харків 1654".

Всіх постраждалих в ДТП доставили в місцеву лікарню.

Попередньо встановлено, що водій Volkswagen був п'яним. На своєму авто водій пошкодив три автомобілі: Skoda Rapid, Ford Focus, Daewoo Lanos. Крім медпрацівника, постраждали два співробітники патрульної поліції – 22 і 27 років, що стояли біля службового авто.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) УКУ.

ДТП в Харкові НПУ

ДТП в Харкові НПУ

ДТП в Харкові КЗОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області сталося ДТП за участю службової поліцейської машини. В результаті постраждали чотири людини.

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