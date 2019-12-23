У Харкові п'яний водій протаранив три авто на місці ДТП: багато поранених. Відео 18+

У Харкові авто збило лікаря "швидкої допомоги", який надавав першу медичну допомогу постраждалим у ДТП.
Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Харківській області, аварія трапилася в неділю, 22 грудня (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).
Відомо, що карета "швидкої" і патрульна поліція прибутку на вулицю Клочківська, 190, де зіткнулися Ford Focus і Daewoo Lanos. У ДТП постраждали два 16-річних підлітків.
"Медики почали надавати постраждалим першу медичну допомогу. У цей момент з-за рогу вилетів Volkswagen Touareg і врізався в припаркований Daewoo Lanos, який в свою чергу збив медпрацівника. Хлопець зараз у важкому стані в лікарні невідкладної допомоги", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Харків 1654".
Всіх постраждалих в ДТП доставили в місцеву лікарню.
Попередньо встановлено, що водій Volkswagen був п'яним. На своєму авто водій пошкодив три автомобілі: Skoda Rapid, Ford Focus, Daewoo Lanos. Крім медпрацівника, постраждали два співробітники патрульної поліції – 22 і 27 років, що стояли біля службового авто.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) УКУ.
ДТП в Харкові
НПУ
ДТП в Харкові
НПУ
ДТП в Харкові
КЗОЗ
А ось і відео як синя куля на Volkswagen врізається вночі в патрульних. Самий екшон в кінці! . "Вночі, 22 грудня, у Харкові став # ДТП: зіткнуліся Daewoo Lanos (таксі) та" Ford Focus ". В результате аварії постраждало два 16-річніх підлітки. После цього в авто таксі та авто патрульної полиции" Skoda Rapid "влетів п ' яний водій "Volkswagen". В результате подвійної ДТП постраждало патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги, Який працював на місці пригоди. " . Джерело @policecontrolukraine # хуевийхарьков
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області сталося ДТП за участю службової поліцейської машини. В результаті постраждали чотири людини.
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