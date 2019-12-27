Головна Новини
28 грудня • оновлено в 01:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Харкові підпалили будівлю ОДА: розбиралася Нацгвардія. Відео

1.9т
Читати матеріал російською

Увечері в п'ятницю, 27 грудня, в центрі Харкова підпалили вхідні двері в будівлю Харківської обласної державної адміністрації.

Відео з пожежею з'явилося в Telegram-каналі "1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Хтось кинув пляшку із запальною сумішшю. Займання 2х2 кв. м загасили до прибуття пожежників", – написали очевидці.

Новини
У Харкові поліцейський отримав важкі поранення після того, як обміняв себе на заручницю
У Харкові підпалили будівлю ОДА

У Харкові підпалили будівлю ОДА

1654

У Харкові підпалили будівлю ОДА

У Харкові підпалили будівлю ОДА

Суспільне: Харків

У Харкові підпалили будівлю ОДА

У Харкові підпалили будівлю ОДА

Суспільне: Харків

Як уточнив директор Департаменту цивільного захисту ХОДА Павло Пономаренко, вогонь вдалося загасити охороні. Він розповів, що зловмисник облив двері займистою речовиною і підпалив.

Незабаром стало відомо про затримання зловмисника Національною гвардією. Правоохоронці поки не озвучили мотиви вчинку палія.

У Харкові підпалили будівлю ОДА

У Харкові підпалили будівлю ОДА

1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро "Наукова".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги