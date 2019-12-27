У Харкові підпалили будівлю ОДА: розбиралася Нацгвардія. Відео

Увечері в п'ятницю, 27 грудня, в центрі Харкова підпалили вхідні двері в будівлю Харківської обласної державної адміністрації.
Відео з пожежею з'явилося в Telegram-каналі "1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Хтось кинув пляшку із запальною сумішшю. Займання 2х2 кв. м загасили до прибуття пожежників", – написали очевидці.
У Харкові підпалили будівлю ОДА
1654
У Харкові підпалили будівлю ОДА
Суспільне: Харків
У Харкові підпалили будівлю ОДА
Суспільне: Харків
Як уточнив директор Департаменту цивільного захисту ХОДА Павло Пономаренко, вогонь вдалося загасити охороні. Він розповів, що зловмисник облив двері займистою речовиною і підпалив.
Незабаром стало відомо про затримання зловмисника Національною гвардією. Правоохоронці поки не озвучили мотиви вчинку палія.
У Харкові підпалили будівлю ОДА
1654
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро "Наукова".
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