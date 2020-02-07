У Харкові впіймали чоловіка, який зґвалтував хлопчика

У Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика.
Повідомлення про вчинення сексуального насильства щодо неповнолітнього надійшло до Основ'янського відділу поліції 6 лютого о 14:30. Про це інформує відділ комунікації поліції в області.
Під час проведення оперативно-розшукових дій оперативники затримали місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.
У Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував підлітка
Зазначається, що нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, житель села в Окнянскому районі Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку. Про злочин щодо неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра потерпілої, якій та довірилася.
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