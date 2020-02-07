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8 лютого • оновлено в 07:51
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/ Розслідування

У Харкові впіймали чоловіка, який зґвалтував хлопчика

4.7т
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У Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував 14-річного хлопчика.

Повідомлення про вчинення сексуального насильства щодо неповнолітнього надійшло до Основ'янського відділу поліції 6 лютого о 14:30. Про це інформує відділ комунікації поліції в області.

Під час проведення оперативно-розшукових дій оперативники затримали місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

У Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував підлітка

У Харкові у власному будинку 45-річний чоловік зґвалтував підлітка

Зазначається, що нині підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель села в Окнянскому районі Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку. Про злочин щодо неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра потерпілої, якій та довірилася.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
розслідування Національна поліція України реєстр педофілів зґвалтування
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Угадай страну по новости.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
приобщение к европейским ценностям.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
уграинзге мир
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