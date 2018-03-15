У Харкові няня побила дівчинку з ДЦП: процес зняли на відео

У Шевченківському районі Харкова няня побила дитину, яка страждає на дитячий церебральний параліч.

Поведінку харків'янки зафіксувала розташована в квартирі камера відеоспостереження, пише Newsroom.

На записі видно, як жінка шість разів вдарила дитину з обмеженими можливостями долонею по обличчю і голові, а також схопила її за шию.

Потім жінка витерла щоки дівчинки хусткою і відштовхнула її від себе, у результаті чого та впала.

У поліції кажуть, що опитали няню, але рішення наразі не ухвалили.

"Є відео з камер спостереження, надане потерпілою стороною. Поки все в процесі вивчення обставин, рішення будемо приймати після уточнення деталей події", - сказали в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Як писав "Обозреватель", няня побила сина телеведучої Ольги Фреймут.