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7 квітня • оновлено в 20:04
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У Харкові напали на начальників двох відділів поліції: з'явилася інформація про постраждалих

1.8т
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на начальника Управління карного розшуку та начальника Відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіціії в Харківській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікації управління поліції в області.

У Харкові напали на начальників двох відділів поліції: з'явилася інформація про постраждалих

ipress.ua

"Факт нападу підтверджуємо. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", – сказано в повідомленні.

У відділі комунікації уточнили, що інцидент стався в понеділок, 6 квітня. Більше ніякої інформації не надали і не уточнили, в якому стані постраждалі.

При цьому в соцмережах з'явилася інформація, що постраждалі – у важкому стані. Також уточнюється, що напад стався ввечері біля будівлі главку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі група злодійок побила поліцейського.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Харків
Тег
Національна поліція України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Симферополь, 7 апреля 2020 г. _ Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество. Об этом ИА REGNUM 7 апреля сообщили в ГУ СКР по Крыму и Севастополю. «5 апреля в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в ускоренном получении технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям. В момент получения денег замдиректора предприятия был задержан сотрудниками ФСБ», — отметили в СК. По данным правоохранителей, следователям удалось установить причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго». "Фигуранты уголовного дела задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в составе группы лиц», — добавили в Следственном Комитете.
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