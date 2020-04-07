У Харкові напали на начальників двох відділів поліції: з'явилася інформація про постраждалих

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на начальника Управління карного розшуку та начальника Відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіціії в Харківській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікації управління поліції в області.

ipress.ua

"Факт нападу підтверджуємо. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", – сказано в повідомленні.

У відділі комунікації уточнили, що інцидент стався в понеділок, 6 квітня. Більше ніякої інформації не надали і не уточнили, в якому стані постраждалі.

При цьому в соцмережах з'явилася інформація, що постраждалі – у важкому стані. Також уточнюється, що напад стався ввечері біля будівлі главку.

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