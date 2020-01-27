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27 січня • оновлено в 10:38
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/ Розслідування

У Харкові намагалися підірвати українського розвідника, який зганьбив росіян на Донбасі

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У Харкові намагалися підірвати екскомандира розвідпідрозділа, "айдарівця" Григорія Сиваченка.

Вбивцю спіймали на гарячому із вибухівкою, нафаршированою металевими болтами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

У такий спосіб спецслужби РФ, створюючи розстрільні списки, намагаються помститися українським бійцям, від яких росіяни зазнали найбільших втрат.

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"Це помста. Російські спецслужби планували помститися українському командиру за успішні операції проти терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Зокрема, була знешкоджена група офіцерів Збройних сил Російської Федерації, один із них носив звання Героя Росії", – вважає прессекретар управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Знайти росіян допоміг саме Григорій Сиваченко.

"На 32-му блокпості наші артилеристи точно знали, куди треба стріляти, щоб знешкодити групу офіцерів, яка знищила дуже багато нашої броньованої техніки", – розповів розвідник.

Григорій у Щасті восени 2014-го переганяв із "сірої зони" танк, який забрав у окупантів.

Кілером, що намагався скоїти замах, виявився колишній український капітан, учасник війни проти Росії, що має за спиною кілька відряджень в зону АТО. Юрій Донцов служив командиром роти охорони в 5-й бригаді Нацгвардії.

Гвардієць був завербований офіцерами Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії. За вбивство "айдарівця" йому обіцяли 25 тисяч доларів.

"Все було під вибух готове, але я відмовлявся від цього", – розповів Донцов.

Він додав, що в Україні не злічити людей, які працюють на спецслужби Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в рамках обміну полоненими віддала "ДНР" чеченця Артура Денісултанова (він же Крінарі), якого звинувачували в замаху на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Харків
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Одарка П., вернувшись с москальской трассы, заразила сифилисом своего мужа, героя АТО Мыколу П., СПИДом - своего тестя, героя Майдана, Остапа П., а также волонтёров Вакулу А., Дмытра Б., Зенона В., Мыкыту Г., Нычыпора Д. и Хому Е. Таким образом, применяя бактериологическое оружие, российские спецслужбы пытаются отомстить украинским бойцам, от которых россияне понесли наибольшие потери. :-))))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Клы,неужели,вам не надоело быть посмешищем!!!!!!))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Киборг Тарас П. пытался зарезать героя АТО Панаса Х. после совместного распития алкогольных напитков. Таким образом, создавая расстрельные списки, российские спецслужбы пытаются отомстить украинским бойцам, от которых россияне понесли наибольшие потери.
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