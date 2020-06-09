У Харкові експомічник Кернеса потрапив у ДТП: був неадекватним та кидався на поліцію. Фото і відео

У Харкові трапилася велика ДТП з багатьма постраждалими. Винним в аварії нібито виявився колишній чиновник Юрій Санін, який був радником мера міста Геннадія Кернеса.

Як повідомляє спільнота "ХС-Харків" у Facebook, аварія трапилася ввечері 8 червня на проспекті Перемоги, 64.

ДТП в Харкові

Зазначається, в результаті зіткнення авто отримали механічні пошкодження, а чотирьох людей відвезли на "швидкій допомозі". Після ДТП водій білого "Мерседеса", в якому упізнали Саніна, замкнувся в машині. Чоловік вийшов лише, коли прибула поліція.

На опублікованих у мережі відео демонструється, що чоловік поводився неадекватно. Проходити тест на драгері для визначення алкоголю у крові він відмовився.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Після того, як чоловіка доправили в лікарню, медик повідомив, що він поводився неадекватно і не дав зробити кардіограму. Також ексчиновник відмовився здавати аналізи і покинув лікарню.

ДТП у Харкові

Крім того, телеграм-канал "Нетиповий Харків" опублікував записи, на яких показано, що імовірно Санін після того, як пішов з лікарні кидався на поліцейських. Щоб заспокоїти буйного чоловіка, проти нього застосували балончик із перцевим газом.

Зазначимо, що чоловік на відео схожий на Юрія Саніна, який був замішаний у корупційних скандалах.

Юрій Санін NewsRoom

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові за дивних обставин трапилася смертельна ДТП.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!