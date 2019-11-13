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13 листопада • оновлено в 12:04
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У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну бабусю

2.2т
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У Харкові 24-річний хлопець, який раніше вже відбував покарання у в'язниці, зґвалтував 77-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Харківській області. "Працівники поліції встановили, що 10 листопада 77-річна жінка вранці пішла з дому у приватних справах. Повернулася близько 14:00. Вхідні двері у будинку були пошкоджені. У приміщенні перебував невідомий чоловік. Він штовхнув жінку і, погрожуючи розправою, накинувся на неї та зґвалтував. Після чого зник у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

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У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну бабусю

У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну бабусю

Ілюстрація

Зловмисником виявився 24-річний, раніше судимий чоловік. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Коломні Московської області Росії 15-річна школярка жорстоко познущалася з двох семикласниць - зґвалтувала їх пляшкою.

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Україна Харків
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской В восемь часов вечера разнеслася весть: Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки, Шестеро налётчиков отобрали честь. Припев: Оц-тоц первертоц, бабушка здорова, Оц-тоц первертоц, кушает компот, Оц-тоц первертоц, и мечтает снова Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Ну, и как ощущения? И с той, и с другой стороны? Бабушка и парень здоровы? Но об этом в сообщениях предпочли умолчать... ))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
украинский мир
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