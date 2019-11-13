У Харкові 24-річний хлопець, який раніше вже відбував покарання у в'язниці, зґвалтував 77-річну жінку.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Харківській області. "Працівники поліції встановили, що 10 листопада 77-річна жінка вранці пішла з дому у приватних справах. Повернулася близько 14:00. Вхідні двері у будинку були пошкоджені. У приміщенні перебував невідомий чоловік. Він штовхнув жінку і, погрожуючи розправою, накинувся на неї та зґвалтував. Після чого зник у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.
У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну бабусю
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Зловмисником виявився 24-річний, раніше судимий чоловік. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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