У Харкові 24-річний хлопець, який раніше вже відбував покарання у в'язниці, зґвалтував 77-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Харківській області. "Працівники поліції встановили, що 10 листопада 77-річна жінка вранці пішла з дому у приватних справах. Повернулася близько 14:00. Вхідні двері у будинку були пошкоджені. У приміщенні перебував невідомий чоловік. Він штовхнув жінку і, погрожуючи розправою, накинувся на неї та зґвалтував. Після чого зник у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

У Харкові 24-річний хлопець зґвалтував 77-річну бабусю Ілюстрація

Зловмисником виявився 24-річний, раніше судимий чоловік. Його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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