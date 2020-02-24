"Прокачане" авто з ініціалами: спливли багатства голови Миколаївської СБУ

Журналісти знайшли у голови управління СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака тюнінговану Toyota Tundra та інше майно на суму близько 800 тисяч доларів.

Розслідування про начальника, який займає свою посаду в Службі безпеки з вересня 2019 року, опублікував проект Bihus.info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

До останнього призначення Герсак також працював у правоохоронних органах: МВС, СБУ, розвідці.

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Увагу розслідувачів привернуло авто Toyota Tundra зі США початковою вартістю 22 тисячі доларів. У Києві йому додали тюнінгу ще на 40 тисяч доларів.

Toyota Tundra Скрін відео

Toyota Tundra Скрін відео

Toyota Tundra Скрін відео

У машини незвичні номерні знаки GVA, які журналісти розшифровують як ініціали СБУшника (Герсак Віталій Анатолійович). Загалом, як сказано в сюжеті, у його сім'ї мінімум чотири автомобілі.

За даними Bihus.info, зараз сім'я Герсака живе в новобудові бізнес-класу в центрі Києва. Там дружині СБУшника Юлії належить дві квартири та два паркомісця. За оцінками автора розслідування, вартість такої нерухомості може становити близько 400 тисяч доларів.

Під Києвом жінка також придбала землю під дачу вартістю близько 200 тисяч доларів.

Журналісти зазначили, що влітку своя машина – Mercedes – з'явиться в нині 16-річного сина Герсака, про що сам підліток розповів у Instagram.

Як писав OBOZREVATEL, глава Енергетичної митниці ДФС України Андрій Хом'як задекларував на маму-пенсіонерку елітне авто та квартири в престижних київських новобудовах.

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