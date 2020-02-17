Звільняли за "грубе порушення" і прогул у 150 днів: у глави Поліської митниці знайшли елітне майно

У тещі глави Поліської митниці Олексія Мужева знайшлася елітна нерухомість у Києві та дорога машина.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наші гроші". Сюжет був оприлюднений 17 лютого на YouTube-каналі BIHUS info (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що нова Поліська митниця об'єднує Рівненську, половину Волинської і чверть Хмельницької областей.

У тещі глави Поліської митниці знайшлася елітна нерухомість і дорога машина Скрин видео

Мужев довгий час працював на митниці в Запоріжжі. У 2015 році його звідти звільнили з формулюванням "одноразове грубе порушення". Незабаром запис визнали недійсним і митник поновився на посаді.

Через півроку Мужева знову звільнили, вже через тривалу відсутність на роботі в 150 днів. Чиновник виграв суд і знову відновився на роботі.

Теща чоловіка купила дві квартири в новобудові (ринкова вартість 75 тисяч доларів) і "нульовий" Volkswagen Tiguan за 40 тисяч доларів.

Журналісти намагалися поспілкуватися з митником Скрін відео

А ще Мужеву "фінансово допомагала" сестра його дружини. Вона, наприклад, купила у нього земельну ділянку за 10 тисяч доларів. Жінка, як зазначено в декларації, до цієї покупки працювала в державному банку, а після – була безробітною і жила на соцвиплати.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Державна архітектурно-будівельна інспекція, а потім і Національна поліція повинні провести розслідування за фактом будівництва елітних котеджів для керівників митниці.

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