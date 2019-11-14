У Гаазі відбудеться суд над Гіркіним та іншими терористами Путіна: названа дата

Навесні в Гаазі відбудеться суд у справі катастрофи рейса МН17, де обвинуваченим буде проходити колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркин.

Про це в телеграм-каналі заявив російський журналіст Олексій Венедиктов, якого називають "зв'язковим" глави РФ Володимира Путіна.

Ігор Гиркин, "ексміністр оборони ДНР", полковник ФСБ у відставці theinsider.ua

За його словами, серед обвинувачених крім Гіркина буде ще троє: Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.

"Будуть притягнуті до кримінальної відповідальності в зв'язку з ймовірною причетністю до краху авіалайнера рейсу MH17. Кримінальна справа буде розглядатися в окружному суді міста Гааги", – написав Венедиктов.

За його словами, перше судове засідання відбудеться 9 березня 2020 року о 10:00 за центральноєвропейським часом.

Сергій Дубинський ("Похмурий") – відставний офіцер ГРУ РФ. За версією слідства – ключова фігура в організації транспортування "Бука" з Донецька в селище Сніжне, звідки був зроблений постріл ракетою.

Сергій Дубинський

Олег Пулатов – підполковник запасу ВДВ армії Росії. Ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

Олег Пулатов

Леонід Харченко – громадянин України, командир розвідпідрозділу "ГРУ ДНР". причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Не виключено, що координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

Леонід Харченко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся