У Гаазі відбудеться суд над Гіркіним та іншими терористами Путіна: названа дата

Навесні в Гаазі відбудеться суд у справі катастрофи рейса МН17, де обвинуваченим буде проходити колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркин.
Про це в телеграм-каналі заявив російський журналіст Олексій Венедиктов, якого називають "зв'язковим" глави РФ Володимира Путіна.
Ігор Гиркин, "ексміністр оборони ДНР", полковник ФСБ у відставці
theinsider.ua
За його словами, серед обвинувачених крім Гіркина буде ще троє: Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко.
"Будуть притягнуті до кримінальної відповідальності в зв'язку з ймовірною причетністю до краху авіалайнера рейсу MH17. Кримінальна справа буде розглядатися в окружному суді міста Гааги", – написав Венедиктов.
За його словами, перше судове засідання відбудеться 9 березня 2020 року о 10:00 за центральноєвропейським часом.
Сергій Дубинський ("Похмурий") – відставний офіцер ГРУ РФ. За версією слідства – ключова фігура в організації транспортування "Бука" з Донецька в селище Сніжне, звідки був зроблений постріл ракетою.
Сергій Дубинський
Олег Пулатов – підполковник запасу ВДВ армії Росії. Ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.
Олег Пулатов
Леонід Харченко – громадянин України, командир розвідпідрозділу "ГРУ ДНР". причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Не виключено, що координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.
Леонід Харченко
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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