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У Дубаї автобус із туристами потрапив у ДТП: загинули 17 осіб. Фото з місця НП

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У Дубаї відбулася масштабна ДТП із туристичним автобусом, у результаті якої щонайменше 17 осіб загинули і ще дев'ять отримали серйозні поранення.

НП трапилася 6 червня на дорозі Мохаммада Бін Заїда. Автобус із оманским номерним знаком перевозив 31 пасажира різних національностей і врізався у вивіску, повідомляє Gulf News із посиланням на поліцію Дубая.

Аварія виникла після того, як водій помилково виїхав на дорогу, не призначену для автобусів. Транспортний засіб врізався в бар'єр, який розрізав заднє скло і вбив пасажирів, які сиділи по лівий бік салону.

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У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб

У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб

twitter.com/DubaiPoliceHQ

Постраждалі були переведені в лікарню Рашид.

Як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич Укрінформу, громадян України серед постраждалих в аварії немає.

У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб

У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб

twitter.com/Fahad K

"За інформацією компетентних органів ОАЕ і центрального госпіталю, станом на 9 годину відомостей про наявність серед постраждалих і загиблих у ДТП в Дубаї громадян України не зафіксовано. Звернень на гарячу лінію консульства не надходило", – зазначив Кирилич.

Він повідомив, що консульство України підтримує зв'язок із компетентними органами ОАЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня в Києві зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і Daewoo, після чого "мерс" вилетів на тротуар і врізався в опору світлофора. За день до цього, 6 червня, в селі Миколаївка Херсонської області місцеві жителі ледь не здійснили самосуд над водієм, через якого в ДТП загинули брат і сестра.

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Місце
ОАЕДубай
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