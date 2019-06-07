У Дубаї автобус із туристами потрапив у ДТП: загинули 17 осіб. Фото з місця НП

У Дубаї відбулася масштабна ДТП із туристичним автобусом, у результаті якої щонайменше 17 осіб загинули і ще дев'ять отримали серйозні поранення.

НП трапилася 6 червня на дорозі Мохаммада Бін Заїда. Автобус із оманским номерним знаком перевозив 31 пасажира різних національностей і врізався у вивіску, повідомляє Gulf News із посиланням на поліцію Дубая.

Аварія виникла після того, як водій помилково виїхав на дорогу, не призначену для автобусів. Транспортний засіб врізався в бар'єр, який розрізав заднє скло і вбив пасажирів, які сиділи по лівий бік салону.

У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб twitter.com/DubaiPoliceHQ

Постраждалі були переведені в лікарню Рашид.

Як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич Укрінформу, громадян України серед постраждалих в аварії немає.

У Дубаї в ДТП загинули 17 осіб twitter.com/Fahad K

"За інформацією компетентних органів ОАЕ і центрального госпіталю, станом на 9 годину відомостей про наявність серед постраждалих і загиблих у ДТП в Дубаї громадян України не зафіксовано. Звернень на гарячу лінію консульства не надходило", – зазначив Кирилич.

Він повідомив, що консульство України підтримує зв'язок із компетентними органами ОАЕ.

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 6 июня 2019 г.

بالله عليكم هذي لوحة ارشادية؟، صحيح انها لتحديد إرتفاع السيارات الداخلة لنفق أو ما شابه، لكن هذا لا يبرر وضع مثل هذا الحاجز، يفترض معاقبة المسؤول عن قرار وضع هذا الحاجز لانه انتهك إجراءات السلامة بشكل سافر و تسبب في إزهاق أرواح الناس. pic.twitter.com/SNCxvtsPDj — Fahad K (@f201502) 6 июня 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня в Києві зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і Daewoo, після чого "мерс" вилетів на тротуар і врізався в опору світлофора. За день до цього, 6 червня, в селі Миколаївка Херсонської області місцеві жителі ледь не здійснили самосуд над водієм, через якого в ДТП загинули брат і сестра.

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