У результаті ДТП 14 березня загинув 24-річний старший лейтенант Збройних сил України Дмитро Бортнік.

Про це у Facebook повідомила пресслужба 30-ї ОМБр. Командування і товариші по службі висловили свої співчуття рідним та близьким чоловіка.

"Він любив життя, і воно відповідало йому щирою взаємністю: у нього залишилася кохана дружина, люблячі батьки і брат, товариші по службі, вірні друзі", – сказано в повідомленні.

Дмитро Бортнік загинув у ДТП Колаж

Уточнюється, що Бортнік Дмитро Анатолійович народився 29 квітня 1995 у смт. Чуднів Житомирської області.

У 2016 році він закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тоді ж прийшов служити в 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького.

У 2016 році воював на передових позиціях на сході України. Обіймав посади командира взводу, роти, а потім прийняв посаду заступника начальника штабу одного з механізованих батальйонів.

"Допомагав всім, хто того потребував. Життєлюб за натурою, він вносив у життя військового колективу струмінь енергії, позитиву. Чиста і відкрита душа. Його любили та поважали", – написали в 30-й ОМБр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня під час обстрілу військової вантажівки на Донбасі загинули українські захисники Андрій Ведешин і Віктор Солтіс.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!