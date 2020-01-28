Один із синів у лікарні: у страшній ДТП із потягом на Закарпатті загинув батько 16 дітей

У ДТП на Закарпатті 27 січня, коли на в'їзді в місто Тячів зіткнулися потяг і вантажівка, загинув багатодітний батько, який виростив 16 дітей.

Михайло Іванович Герич проживав у селі Добрянське, передає tyachivnews.in.ua.

У кабіні машини також знаходився один із синів чоловіка, він у важкому стані в Тячівській районній лікарні.

У зіткненні з поїздом в Тячеві загинув багатодітний батько Колаж

Журналісти пишуть, що у Михайла і його дружини Юлини 11 синів і 5 дочок. "Головний і відповідальний сенс свого життя Михайло Герич бачив у дітях.

Сини і дочки для нього були найбільшим і потаємним щастям, яке подарував їм з дружиною всевишній, – так говорив він", – сказано в тексті.

Журналісти додали, що чоловік усе життя працював не покладаючи рук, щоб забезпечувати сім'ю. Довгий час він працював на асенізаторній машині, на якій і потрапив у смертельну ДТП.

У зіткненні з поїздом в Тячеві загинув багатодітний батько tyachivnews.in.ua

Фото з місця аварії 0312.ua

Як писав OBOZREVATEL, УЗ повідомила, що, попередньо, в аварії на переїзді на Закарпатті, в якій загинуло двоє людей, винен водій авто.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!