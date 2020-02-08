Їхали в Москву на заробітки: жителі "ЛНР" загинули в ДТП у Росії. Багато жертв і постраждалих

У Воронезькій області Росії в суботу, 8 лютого, сталася смертельна ДТП з українським пасажирським мікроавтобусом і вантажівкою.

У результаті на місці інциденту загинули водій мікроавтобуса і двоє пасажирів: жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік. Ще п'ять пасажирів, чоловіки у віці 33, 27, 39 і 34 років (жителі Луганська) та 39-річний житель Калінінграда отримали травми, передає пресслужба прокуратури Верхньомамонського району.

Уточнюється, що водій мікроавтобуса MERCEDES-Benz Vito і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України.

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Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ prokuratura-vrn.ru

Водій вантажного автомобіля серйозно не постраждав і після обстеження в лікарні був відправлений на амбулаторне лікування.

Аварія трапилася на трасі М-4 "Дон". Українець, який був за кермом MERCEDES-Benz Vito, не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну і зіткнувся з вантажівкою.

"За попередніми даними особи, що знаходяться в мікроавтобусі, прямували в м. Москва для здійснення трудової діяльності", – сказано в повідомленні.

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ prokuratura-vrn.ru

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ prokuratura-vrn.ru

Луганчани загинули в ДТП у Воронезькій області РФ prokuratura-vrn.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно під Новоазовськом на окупованій території Донбасу перекинувся автобус, який прямував маршрутом Горлівка-Севастополь, у результаті чого 2 особи загинули і ще 22 були травмовані.

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