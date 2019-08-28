У Дрогобичі злетів на повітря 4-поверховий будинок: є жертва і поранені. Фото з місця НП

У середу, 28 серпня, в 2:46 в Дрогобичі Львівської області в чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Станом на 6:05 під завалами виявлено одного загиблого, 7 осіб госпіталізовано, з них 3 дитини.
Як повідомляє прес-служба ДержНС, з-під завалів врятовані 5 осіб, в тому числі, дитина.
Надзвичайна подія сталася по вул. Грушевського, 101. У результаті вибуху зруйнувався під'їзд з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключений від газо-, електро- і водопостачання.
Вибух газу в будинку
ДержНС
Вибух газу в будинку в Дрогобичі
ДержНС
До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 людини і 32 одиниці техніки, з них від ДержНС 88 осіб особового складу (в тому числі 1 кінологічний розрахунок) і 16 одиниць техніки.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в Горлівці Донецької області влаштували потужний вибух в житловому будинку. В результаті інциденту постраждали 4 людини, які отримали тяжкі тілесні ушкодження
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