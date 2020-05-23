У Донецьку готують перший випуск "лейтенантів ДНР": з'явилося відео курсантів-зрадників

У Донецьку так зване "вище загальновійськове командне училище" готується до першого випуску "лейтенантів ДНР".

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан із посиланням на сюжет сепаратистського телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Курсанти "ДонВОКУ ДНР"

У сюжеті йдеться, що курсанти-зрадники протягом 5 років пройшли "повний курс теоретичної і практичної підготовки офіцерів для служби в складі народної міліції ДНР".

У "ДонВОКУ" вже оголосили новий набір юнаків від 18 до 23 років на навчання за військовою спеціальністю "бойове застосування мотострілкових підрозділів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото курсантів "ДНР", які незабаром будуть воювати проти України на окупованому Росією Донбасі.

Юні посібники окупантів вже встигли пройти "бойове хрещення" на фронті.

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