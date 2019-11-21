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21 листопада • оновлено в 22:42
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/ Розслідування

У "ДНР" повідомили про вбивство "тютюнового короля": вибух потрапив на відео

4.2т
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В окупованому місті Торез на Донбасі біля будівлі суду вибухнув автомобіль, в якому, ймовірно, перебував місцевий "тютюновий король" Ігор "Черчілль" Шалигін.

Про це повідомили в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився у вівторок, 19 листопада, але місцеві жителі, які зняли палаюче авто на відео, показали кадри лише наступного дня. В кримінальні зведення подія не потрапила.

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У "ДНР" повідомили про вбивство "тютюнового короля"

У "ДНР" повідомили про вбивство "тютюнового короля"

gorlovka.today

"На сьогодні відомо, що загинув місцевий бізнесмен і завідувач підприємства з виготовлення цигарок "Черчілль" Ігор Шалигін. Очевидці повідомляють, що бачили, як Ігор сів у машину, завів двигун і тут же пролунав вибух. Автомобіль із загиблим чоловіком згорів повністю. Свідки події зняли все на відео. Хто вчинив страшний злочин, зараз розбираються правоохоронні органи", – уточнила в своєму Telegram-каналі "головний спеціаліст "міністерства інформації ДНР" Майя Пирогова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату, в результаті чого загинула одна особа.

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Автор
Ірина Кулініч
Теги
ДНР Новини ДНР вибух
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росияне бизнес отжимают
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Ага, это всё укроДРГ, кто ж ещё...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка выложил видео исполнитель.
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