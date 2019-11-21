У "ДНР" повідомили про вбивство "тютюнового короля": вибух потрапив на відео

В окупованому місті Торез на Донбасі біля будівлі суду вибухнув автомобіль, в якому, ймовірно, перебував місцевий "тютюновий король" Ігор "Черчілль" Шалигін.

Про це повідомили в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився у вівторок, 19 листопада, але місцеві жителі, які зняли палаюче авто на відео, показали кадри лише наступного дня. В кримінальні зведення подія не потрапила.

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"На сьогодні відомо, що загинув місцевий бізнесмен і завідувач підприємства з виготовлення цигарок "Черчілль" Ігор Шалигін. Очевидці повідомляють, що бачили, як Ігор сів у машину, завів двигун і тут же пролунав вибух. Автомобіль із загиблим чоловіком згорів повністю. Свідки події зняли все на відео. Хто вчинив страшний злочин, зараз розбираються правоохоронні органи", – уточнила в своєму Telegram-каналі "головний спеціаліст "міністерства інформації ДНР" Майя Пирогова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату, в результаті чого загинула одна особа.

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