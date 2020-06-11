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11 червня • оновлено в 19:07
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У "ДНР" почались масові арешти терористів: хакери знайшли документ

1.1т
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У мережі з'явився документ "МВС ДНР", який свідчить про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області почалися масові арешти терористів, причетних до кримінальних злочинів.

Його опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). На бланку містяться порожні графи, куди окупанти просто вписують імена своїх товаришів по службі, які попалися на злочинах проти мирного населення.

"На окупованих територіях стільки "захисничків", яких заарештовують за злочини проти мирного населення, що керівники "народної міліції" навіть зробили заготовку, в яку тільки прізвище треба вписати. Просто не встигають навіть набрати текст. Вітання "народній міліції" та "МДБ", паролі на поштовиках та компах змінювати пізно. Далі буде. Це тільки початок", – написав захисник України.

Документ-шаблон терористів "ДНР" про кримінальників у їхніх лавах

Документ-шаблон терористів "ДНР" про кримінальників у їхніх лавах

Facebook Анатолія Штефана

В оприлюдненому ним документі міститься звернення до "заступника генпрокурора ДНР". Зокрема, його просять надати інформацію про місця та тривалість проходження служби, звання і нагороди найманців "народної міліції ДНР", які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень.

Оскільки бланк має вигляд шаблону для заповнення, швидше за все, такі випадки не є поодинокими на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"Прямий"

У "ДНР" почались масові арешти терористів: хакери знайшли документ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗСУ дізналися, що на тимчасово окуповану територію Донбасу раптово приїхала велика кількість російських кураторів терористів "ЛНР". Імовірно, вони стануть своєрідною підмогою найманцям, оскільки вже почали розквартировуватися в захопленому Луганську.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР терористи "ДНР"
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