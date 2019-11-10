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10 листопада • оновлено в 11:50
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/ Розслідування

"У "ДНР" настає мир": терористи розповіли, як Пушилін "кинув" їх на гроші

1.5т Читати матеріал російською

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін хоче скасувати всі премії та надбавки бойовикам псевдореспубліки. Він пояснив це нібито настанням перемир'я на сході України.

Скріншот відповідної скарги опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. Відповідно до інформації джерел з тимчасово окупованих територій, фінансування ватажків окупаційних військ залишиться на тому ж рівні.

"Ну, як вам таке? Денис Пушилін пропонує скасувати всі надбавки і премії "військовослужбовцям" у "республіці". Мотивує він це тим, що в "ДНР" успішно триває розведення сил і військ, Україна виконує всі умови. Пушилін аргументував тим, що в "ДНР" настає мир. Командування 1 АК частково підтримує пропозицію "глави" за умови, що надбавки та премії збережуть всьому командуванню, он як!" – обурюються прихильники "русского міра" на Донбасі.

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Денис Пушилін

Денис Пушилін

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти раптово припинили відвантаження вугілля з Донбасу. Це може свідчити або про те, що президент Росії Володимир Путін вирішив покинути захоплені території, або про те, що його територіальні апетити щодо України зросли. Люди в "ДНР" проклинають за це Пушиліна, але бояться відкрито виступати.

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Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А у вас военный налог так и остался?
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