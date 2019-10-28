Тряслися вікна і хиталися будинки: в Дніпрі рвонув небезпечний завод

У понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі трапився масштабний вибух на маслоекстракційному заводі "Потоки" на вулиці Байкальській.

Про це повідомляє в Facebook користувачка під ніком Liko Toloraya (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пам'ятаєте, ми тиждень тому мітингували під заводом "Потоки", який труїть повітря на районі? Щойно був величезний вибух всередині території заводу", – написала вона.

У Дніпрі рвонув небезпечний завод Скріншот із відео

У Дніпрі трапився вибух на заводі "Потоки"

За словами очевидців, вибух переріс у велику пожежу. Жителі Лівого берега розповіли, що чули гучний хлопок, від якого тряслися вікна і хиталися будинки. Дехто порівняв вибух із землетрусом і поскаржилися, що стало важко дихати.

Незабаром співробітники заводу закрили ворота від кореспондентів, які встигли зняти перші кадри вибуху. Що стало причиною НП, поки невідомо.

"За попередньою інформацією, на виробництві через вибух – обвалення даху в цеху, 400 квадратних метрів. Перед вибухом була яскравий спалах", – повідомляється на сторінці "Днепр оперативный" у Facebook.

У Дніпрі трапився вибух на заводі "Потоки" Днепр оперативный

У Дніпрі трапився вибух на заводі "Потоки" Днепр оперативный

У Дніпрі трапився вибух на заводі "Потоки" Днепр оперативный

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумах у суботу, 28 вересня, на заводі "Гуала Кложерс Україна" трапився вибух виробничого обладнання, після чого розгорілася пожежа.

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