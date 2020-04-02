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2 квітня • оновлено в 16:01
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/ Розслідування

У Держрезерві заявили про захоплення їхнього офісу невідомими

14т
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У будівлю Державного агентства резерву України увірвалися невідомі і заблокували роботу відомства.

Про це в четвер, 2 квітня, повідомляє пресслужба Держрезерву. У відомстві назвали такі дії "провокацією і спробою представників політичних партій заблокувати роботу".

"Невідомі числом більш ніж 20 осіб без засобів індивідуального захисту увірвалися у приміщення Держрезерву. У результаті захоплення було пошкоджено державне майно, оргтехніка, а працівники, можливо, були заражені COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Держрезерв України

Держрезерв України

Зазначається, що невідомі увірвалися в будівлю, коли один із працівників заходив в агентство. Охорона вимагала залишити приміщення, але група невідомих відмовлялася. На місце НП була викликана поліція.

"Після від'їзду патрульних невідомі, минаючи охорону, спробували увірватися в кабінети Держрезерву, в яких на той час перебували чергові працівники, що забезпечують діяльність агентства в період карантину. Крім того, невідомі, зламавши двері, спробували потрапити в кабінет голови агентства", – йдеться у повідомленні.

У Держрезерві зазначили, що невідомі вимагали від глави агентства повідомити, кому і як були передані медичні маски.

За запевненням Держрезерву всі 9 млн 986 тисяч масок було передано Міністерству охорони здоров'я, яке займається їхнім розподілом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що відправляла запити в Держрезерв і в Міністерство охорони здоров'я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Державне агентство резерву України (Держрезерв)
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Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Ничего страшного, ахтивисты! Путина искали.
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васильевич василий
васильевич василий
Махновщина - это еще какой то порядок .
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Петров Сергей
Петров Сергей
Кастрюли, дайте свой комментарий, только по теме статьи.
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