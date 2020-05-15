У Держпродспоживслужбу може повернутися її колишній голова Володимир Лапа – ЗМІ

На посаду голови Держпродспоживслужби на час карантину можуть повернути її колишнього очільника Володимира Лапу. Призначення може відбутися без жодного конкурсу. Про це з посиланням на власні джерела у парламенті повідомляє AgroPolit.

Володимир Лапа AgroPolit

Цитоване виданням джерело стверджує, що оголошений півроку тому конкурс на голову Держпродспоживслужби доводити до логічного завершення не планують. Натомість, за сформованою впродовж останніх місяців практикою, нового тимчасового очільника призначать без проведення конкурсу, лише за результатами співбесіди.

"Схоже, що Геннадія Супіханова (один з основних претендентів за результатами проведеного кадрового конкурсу. – Ред.) "збивають" і звучить прізвище Володимир Лапа. Хоча обговорюється ще одне", — заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, у оголошеному півроку тому конкурсі на посаду голови Держпродспоживслужби до фінішного етапу дійшли 4 кандидати - Ігор Кузін, Сергій Глущенко, Геннадій Гадзовський, Геннадій Супіханов. У ЗМІ неодноразово з’являлися повідомлення щодо того, що одного з кандидатів активно просувають на посаду високопосадовці з Міністерства економіки. Попри те, що у нього не було ні відповідного досвіду, ні необхідних для роботи на вказаній посаді компетенцій.

За результатами співбесіди з тодішнім міністром економіки Тимофієм Міловановим він ще 18 грудня 2019 року рекомендував визначити переможцем конкурсу одного з найфаховіших претендентів – Сергія Глущенка, який свого часу вже очолював Держпродспоживслужбу, але звільнився за власним бажанням. Втім за різними приводами винесення питання визначення переможця конкурсу на порядок денний засідання Кабміну постійно відкладалося, аж поки Глущенка не було призначено заступником міністра економіки. Тоді ж почали циркулювати чутки про повторне проведення конкурсу.

Наразі ж, як свідчить повідомлення AgroPolit.com, до відомства може повернутися попередній голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа. Згідно офіційної інформації він звільнився за власним бажанням у жовтні 2019 року. Але з якихось причин вже наступного дня після звільнення, як повідомляли харківські активісти, пан Лапа підписав два накази про призначення до регіонального управління Держпродспоживслужби двох чиновників із неоднозначною репутацією, які фігурували у корупційних скандалах.

Саме за часів керівництва Лапи Держпродспоживслужба неодноразово згадувалася у новинах у зв’язку з проведеннями закупівель за завищеними цінами. Наприклад, через суспільний резонанс вдалося зупинити закупівлю тест-систем на 1,7 млн грн – при тому, що один з учасників тендеру пропонував аналогічний лот за 822 тисячі гривень.

А трудовий колектив одного зі структурних підрозділів Служби - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи вимушені були публічно звертатися до президента, уряду та Державного бюро розслідувань з проханням зупинити корупцію у їх установі. Зокрема, у корупційних діях, а також протиправному тиску на колектив працівники установи звинувачували призначеного Лапою начальника – Олександра Піщанського.

Лунали на адресу приведеної паном Лапою команди і звинувачення у репресіях щодо неугодних.

Втім, наразі жодне з цих обвинувачень логічного розвитку не отримало.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!