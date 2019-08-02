У Чернівцях затримали матір, яка викинула труп дитини в валізі

У Чернівецькій області знайшли жінку, яка в червні викинула труп свого трирічного сина на звалище в валізі.

Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічного малюка, викинула, як непотрібне сміття, у валізі. Матір'ю її назвати не можу", – написав він.

Затримана Ганна Пилявська Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Нагадаємо, Ганну Пилявську зафіксували камери, коли вона викинула валізу зі своєю дитиною на звалище. Жінка переїхала до Чернівців за місяць до трагедії, ніде не працювала і за дитиною не стежила. Часто годувати малюка доводилося людям, що жили у сусідніх будинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тіло хлопчика було виявлене 28 червня на околиці Чернівців.

Місцеві жителі розповіли, що загибла дитина, яку знайшли у валізі, була сильно побитою.

Поліція Чернівецькій області спростувала інформацію про насильницьку смерть хлопчика і заявила, що причиною загибелі могла бути астма.

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