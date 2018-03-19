У Чернівцях загорівся один з найбільших ринків України: з'явилися відео та фото

У Чернівцях виникла велика пожежа на Калинівському ринку в секторі продажу килимів.

Про це повідомив на позачерговій сесії міськради міський голова Олексій Каспрук із посиланням на директора ринку.

Як передає місцеве видання Букінфо, десять пожежних автомобілів прибули гасити полум'я. Площа загоряння - понад 500 квадратних метрів, повідомили рятувальники.

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Також у мережі з'явилася пряма трансляція з місця подій:

За даними видання, кілька контейнерів з килимами вже вигоріло. Підприємці усіма силами намагаються врятувати свій товар.

Одна людина травмована, її забрала швидка.

Нагадаємо, раніше потужна пожежа охопила популярний торговий центр у Києві.