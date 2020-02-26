Співробітники підрозділу з боротьби з корупцією в митних органах і боротьби з контрабандою відділу Чернівецької СБУ викрили діяльність підпільного цеху з виробництва контрабандних тютюнових виробів.

Як стверджує Павло Верещагін у блозі на OBOZREVATEL, нелегальний товар надалі мав бути переправлений в європейські країни.

Так, за його словами, у вівторок, 25 лютого, правоохоронцями виявлено та вилучено лінію з виробництва сигарет, 7 тонн сировини (тютюну), значна кількість готової продукції, марки акцизного збору Республіки Молдова, сировина для виготовлення цигарок. Вартість усього знайденого та вилученого майна склала майже 700 тис. грн, а вартість лінії обчислюється 5 млн грн.

Вартість усього знайденого й вилученого майна склала майже 700 тис. грн

Уточнюється, що сировина для виготовлення тютюнових виробів контрабандним шляхом завозилася на територію України з Республіки Молдова, а реалізувалася на території Чернівецької, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Частина незаконно відправлялася в Румунію.

За словами автора, до діяльності підпільного цеху причетні місцеві кримінальні авторитети Шуваєв Андрій "Бабуся" та Ерімічук Олександр, він же "Слон" – впливовий регіональний організатор контрабанди товарів через українсько-румунський кордон.

У Чернівцях накрили підпільний цех із виробництва контрабандних сигарет

У Чернівцях накрили підпільний цех із виробництва контрабандних сигарет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на закарпатській митниці на контрабанді сигарет був затриманий почесний консул Латвійської республіки в Ужгороді Юрій Ігнатко.

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