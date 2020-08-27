У Чернігові в туалеті ресторану зґвалтували школярку

У Чернігові поліцейські затримали підозрюваного в зґвалтуванні школярки. ГУ Нацполіціі в Чернігівській області

У Чернігові поліцейські затримали підозрюваного в зґвалтуванні школярки в туалеті одного з ресторанів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Повідомлення про зґвалтування 17-річної дівчини надійшло до поліцейських 27 серпня близько 8:00.

Копи встановили, що 27-річний житель Куликівського району напав на школярку в туалеті. Працівники закладу прибігли на крики дівчини і викликали поліцію.

Наряд роти поліції особливого призначення прибув миттєво, оскільки ніс службу неподалік.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З'ясувалося, що зловмисник раніше відбував покарання за майновий злочин.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито провадження за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи (ч.3 ст.152 КК України).

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

27-річний чоловік напав на школярку в туалеті ресторану (ГУ Нацполіціі в Чернігівській області)

Працівники закладу прибігли на крики дівчини (ГУ Нацполіціі в Чернігівській області)

Правоохоронці затримали підозрюваного (ГУ Нацполіціі в Чернігівській області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель села в Окнянському районі Одещини зґвалтував 14-річну дівчинку. Про зґвалтування неповнолітньої в поліцію повідомила старша сестра дівчинки, якій та довірилася.

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