У Черкасах застрелили скандального бізнесмена

У Черкасах 4 березня о 10:30 у під'їзді житлового будинку знайдено мертвим із вогнепальними пораненнями бізнесмена Володимира Сотникова 1980 року народження.

Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела, уточнивши, що НП сталася в мікрорайоні Митниця. Обставини події та інші дані щодо потерпілого з'ясовуються.

Розшук зловмисника здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".

Зазначимо, ім'я Сотникова пов'язують зі скандальними справами за фактом рейдерських захоплень земель.

Так, у 2018 році його люди намагалися захопити одну з агрофірм Городищенського району Черкаської області. Однак правоохоронці попередили захоплення і затримали 50 осіб. У них вилучили два пакети пістолетів, автомати, наркотики.

Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі знайшли мертвим відомого АТОвця. Чоловік зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

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