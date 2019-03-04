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У Черкасах застрелили скандального бізнесмена

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У Черкасах 4 березня о 10:30 у під'їзді житлового будинку знайдено мертвим із вогнепальними пораненнями бізнесмена Володимира Сотникова 1980 року народження.

Про це OBOZREVATEL повідомили власні джерела, уточнивши, що НП сталася в мікрорайоні Митниця. Обставини події та інші дані щодо потерпілого з'ясовуються.

Розшук зловмисника здійснюється за спеціальною поліцейською операцією "Сирена".

У Черкасах застрелили скандального бізнесмена
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У Черкасах застрелили скандального бізнесмена

Зазначимо, ім'я Сотникова пов'язують зі скандальними справами за фактом рейдерських захоплень земель.

Так, у 2018 році його люди намагалися захопити одну з агрофірм Городищенського району Черкаської області. Однак правоохоронці попередили захоплення і затримали 50 осіб. У них вилучили два пакети пістолетів, автомати, наркотики.

Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки прибули на територію Черкаської області з Київської, Житомирської та Харківської областей.

У Черкасах застрелили скандального бізнесмена
У Черкасах застрелили скандального бізнесмена

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі знайшли мертвим відомого АТОвця. Чоловік зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

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Місце
УкраїнаЧеркаси
Тег
вбивство
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Escucharo Voldamiro
Escucharo Voldamiro
Нажо было написать: "В Черкассах НАКОНЕЦ-ТО застрелили скандального бизнесмена!"
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Астахов Александр
Астахов Александр
Не працює офіційне правосуддя - працюють кримінальні розборки. І скандльний "бізнесмен" замість сидіти живим лежить мертвим...
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Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
о хорошие новости ,на одну мразь меньше
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