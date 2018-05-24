У Черкасах вбито депутата від "Батьківщини" Сергія Гуру

У Черкасах ввечері 24 травня вбили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Сергія Гуру.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Надзвичайна подія сталася під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани".

Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той дістав гранату.

За свідченням Володимира - охоронця Гури, нападник Микола Гончар зробив два постріли в район грудної клітини та голови Гури.

Гончар був госпіталізований в "Третю міську лікарню ШМД" Черкаської міської ради у зв'язку з втратою ним свідомості. За результатами огляду фахівців вибухотехнічної служби ГУ НП в Черкаській області зазначеного офісного приміщення виявлено труп Гури і дві гранати типу РГД і Ф-1.

Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що нападник був знешкоджений і наразі перебуває під конвоєм в лікарні.

Як з'ясували ЗМІ, Микола Гончар у 2016 році отримав землю в цьому ж місті і був наближеним до мера.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Черкасах чоловік, погрожуючи гранатами, захопив офіс Гури і закрився з ним в кабінеті. Також з'явилася інформація про перестрілку, в результаті якої нападник був поранений.

Сергій Гура є партнером Бондаренка. У кримінальних колах він відомий на прізвисько "Гурентій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Запоріжжі жорстоко вбили екс-депутата.