У Черкасах п'яна жінка зламала пальці синові і побила чоловіка

У Черкасах патрульні затримали жінку, яка зламала пальці 4-річному синові, побила чоловіка і намагалася покалічити свекруху.

Про це повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про сімейну сварку. Патрульні відразу ж прибули на виклик.

"У приміщенні інспектори виявили трьох жінок. Наймолодша мала ознаки алкогольного сп'яніння і запевняла поліцейських, що є жертвою сімейного насильства. Як з'ясувалося згодом, саме вона почала сварку в цей вечір", - розповіли правоохоронці.

Повідомляється, що спочатку жінка побила свого чоловіка, який після конфлікту пішов з дому, а потім намагалася те ж саме зробити зі свекрухою. Але найбільше постраждав 4-річний син п'яної жінки. Вона зламала йому пальці на руці.

Дитина плакала і ховалася під ковдрою на ліжку. Хлопчика відвезли в лікарню.

Жінка стверджувала, що випадково прищемила дитині пальці дверима.

Також на місце прибули представники ювенальної превенції поліції, які в подальшому будуть займатися справою за фактом батьківського недбальства та нанесення тілесних ушкоджень дитині.

Жінку доставили в міський відділ поліції. На неї склали адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КпАП.

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