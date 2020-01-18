Правоохоронці запевняли, що аварія у Черкасах, під час якої 38-річний водій автомобіля Land Rover 14 січня збив на смерть директора ЗОШ №19 Юрія Лункіна, відбулася на проїжджій частині, втім, пізніше з'явилося відео, яке свідчить про протилежне.

Про ДТП того ж дня написала пресслужба патрульної поліції Черкаської області на своїй сторінці у Facebook. А особу загиблого підтвердила пресслужба Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради у мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"38-річний водій автомобіля Land Rover, місцевий житель, допустив наїзд на чоловіка, який знаходився на проїзній частині дороги", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У Черкасах мажор збив директора школи

Інформацію про те, що ДТП відбулася не на пішохідному переході, поширило чимало ЗМІ. Але згодом з'явилося відео із камери спостереження одного із приватних будинків, розташованого поруч із місцем трагедії, яке свідчить про протилежне. Донька загиблого Ірина прокоментувала виданню Zmi.ck.ua ситуацію.

"На відео чітко видно, що тато переходить вулицю по підсвіченому пішохідному переходу. І важливо, що він уже закінчував перетинати дорогу. Йому залишалося зробити декілька кроків", – сказала вона.

Жінка підкреслила, що, хоч з моменту ДТП минув майже тиждень, рідні чоловіка досі не знають прізвища і ім‘я людини, яка була за кермом авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах загинув директор школи №19 Лункін. Його насмерть збив водій Land Rover неподалік навчального закладу. У соцмережах виникли палкі суперечки через ДТП.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!